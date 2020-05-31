Son dakika... Kağıthane'de kendisini şikayet eden gence 4. kattan silah sıktı!

Olay, Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi’ndeki 4 katlı bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir şahıs ve yanında bulunan kadının iş merkezinden sesleri gelmeye başladı. Bu sırada sokaktan geçen gençler, bağrışma sesleri üzerine polisi arayarak şikayette bulundu.

İddiaya göre iş merkezinin 4'üncü katına çıkan şahıs, gençlerin üzerine ateş etmeye başladı. Binanın önüne gelen polis ekipler, kapıyı açması için iş yeri sahibi aradı. İş yeri sahibinin kapıyı açmasıyla polis içeri girip, silah sıktığı ileri sürülen erkek şahıs ile kadını gözaltına aldı. Kendilerine silah sıkıldığını ileri süren gençler ile gözaltına alınan şahıs ile kadın karakola götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemelerde ise boş kovanlar bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.