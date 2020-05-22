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22.05.2020 - 16:36 | | DHA

Son dakika... Kâğıthane'de silahlı kavga!

Gelen bir son dakika haberine göre, İstanbul Kâğıthane’de aralarında husumet bulunan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Son dakika... Kâğıthane'de silahlı kavga!

Olay, 14.30 sıralarında Gültepe Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek nedeniyle husumet bulunan C.A ile G.A cadde üzerinde tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. C.A yanında bulunan silahla G.A'ya bir el ateş etti. Olayda G.A ayağına isabet eden kurşunla yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralı G.A'yı ambulansla çevredeki özel bir hastaneye götürdü. C.A ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı.  Hastaneye kaldırılan G.A'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

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