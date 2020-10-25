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25.10.2020 - 08:23 | | DHA

Son dakika... Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Son dakika haberlere göre, Kağıthane'de üç katlı bir işyerinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı işyeri itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması ile kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle işyerinde ve park halindeki otomobillerde hasar oluştu.

Son dakika... Kağıthane'de yangın! Çok sayıda ekip sevk edildi

Yangın, Kağıthane Barbaros Caddesi üzerinde bulunan üç katlı işyerinde 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahne dekorasyonu yapılan işyerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenler hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere iki yönden merdiven açarak müdahale etti.

Alevlerin sardığı binadan çıkan yoğun duman etrafa yayıldı. Yangın nedeniyle binadan kopan parçalar işyerinin yanında park halindeki araçların üzerine düştü. Yangın çevre itfaiye ekiplerinin de yardımıyla bir saatte kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle ölen ya da yaralanan olmazken işyerinde ve park halindeki üç araçta hasar oluştu.

 

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