09.06.2020 - 13:53 | | İHA
Son dakika... Kahramanmaraş’ta bir mahalle karantinaya alındı!
Gelen bir son dakika haberine göre, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde bir mahalle corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındı.
İlçeye bağlı Yiğitler Mahallesi’nde yeni tip corona virüs tespit edilmesiyle birlikte 91 hanenin bulunduğu 400 kişinin yaşadığı mahalle, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’nca karantinaya alınmasına karar verildi.
Korona virüs tedbirleri kapsamında ikinci bir emre kadar karantinaya alınan mahalleye virüsün, çevre illere çalışmaya giden mevsimlik işçilerin neden olduğu belirtiliyor.
Mahalle korona virüse yakalanan 10 kişi, Kahramanmaraş ve Gaziantep’teki pandemi hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alınırken, jandarma ekipleri kontrol noktası oluşturarak mahalleye giden yollar ise belediye ekiplerince kapatıldı.
Yetkililer, karara aykırı hareket edenlere idari para cezası uygulanacağını belirtti.
Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Vaka sayısı...Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.