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04.08.2020 - 16:52 | | İHA

Son dakika... Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın panik yarattı

Gelen bir son dakika haberine göre, Kahramanmaraş’ta çıkan orman yangınında 2 hektarlık alan zarar gördü.

Son dakika... Kahramanmaraş'ta ormanlık alanda yangın panik yarattı

Yangın, saat 15.00 sıralarında Ahir Dağı'nda çıktı. Ormanlık alandan yükselen dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye şok sayıda yangın söndürme işçisi, arazöz ile 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Neden çıktığı henüz belirlenemeyen yangına kısa sürede müdahale eden ekipler, alevleri yaklaşık 1 saatlik çalışma sonunda kontrol altına aldı. Yangında 2 hektarlık alan zarar görürken, ekiplerin soğutma çalışmasının devam ettiği bildirildi.

 

 

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