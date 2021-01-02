Son dakika! Kamerunlu kendisini sakinleştirmeye çalışan polisin elini ısırdı

Alınan bilgiye göre, Turan Dursun Caddesi'nde saldırgan tavırları olan kişinin taşkınlık yaptığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Polisler, Kamerun uyruklu Aboubakar H'yi sakinleştirmeye çalıştı. Bu sırada saldırgan tavırlarına devam eden yabancı uyruklu kişi, polis memurunun elini ısırdı.

Gözaltına alınan Aboubakar H, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Zanlıya polis memuru maske taktı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.