Son dakika... Kamuya atamalarda mülakat kaldırılıyor! Tek kriter sınav

Adalet Bakanlığı’nın hazırladığı planın ayrıntıları ortaya çıkmaya devam ediyor. Edinilen bilgiye göre eylem planıyla birlikte mahkemeler arasından aynı konuda çıkan farklı kararlarla ilgili düzenleme yapılması hedefleniyor. Bu kapsamda, istinaf kanun yolunda, aynı konulardaki karar farklılıklarını gidermek amacıyla yüksek mahkemelerin ilgili dairelerinin de katılımıyla düzenli toplantılar yapılması planlanıyor. Ayrıca, tedbirsiz ve dikkatsiz davranışlar sonucu insan hayatının zarar görmemesi için kamu kurum ve kuruluşları gerek düzenleyici ve denetleyici, gerekse de icra eden merci olarak her türlü tedbiri titiz bir şekilde alabilecek, uygulamasını takip edecek.

DİN GÖREVLİLERİNE İNSAN HAKLARI EĞİTİMİ

Mülki idare amirleriyle üst kademe kamu yöneticilerinin insan hakları duyarlılığını artırılması için de faaliyetler yapılması planlanıyor. Bu kapsamda toplumun insan haklarına duyarlılığını artırmak amacıyla din görevlilerine temel insan hakları eğitimi verilecek.

STAJYER AVUKAT SİGORTALI İŞTE ÇALIŞABİLECEK

Planın hedefleri arasında kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirmeler de yer alıyor. Önceden hukuk fakültesinden mezun olduktan sonra sigortalı işte çalışamayan stajyer avukatların, eylem planıyla birlikte bir mesleği icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapılabilmesine imkân sağlanacak.

HAVALİMANLARINDA 7 GÜN 24 SAAT ADLİYE

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla İstanbul Havalimanı’nda başlatılan 7 gün 24 saat adliye uygulamasının hava ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu diğer havalimanlarında da yaygınlaştırılması planlanıyor. İstanbul’un ardından önümüzdeki dönemde Ankara ve Antalya gibi yolcu trafiğinin yoğun olduğu havalimanlarında da uygulamanın başlaması hedefleniyor.

ADALET BAKANLIĞI 13 BİN 202 PERSONEL ALACAK

Adalet Bakanlığı’na infaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alınacak. Bakan Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından “Sevgili genç arkadaşlarım, personel alım ilanımız yayımlanıyor. İnfaz koruma memuru, mübaşir, zabıt katibi, psikolog gibi çeşitli kadrolara 13 bin 202 yeni personel alıyoruz. Adalet teşkilatımızı sizlerle güçlendireceğiz. Şimdiden hayırlı olsun” mesajı paylaştı.

HÜRRİYET