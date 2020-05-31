Son dakika... Kamyon gölete devrildi! 2 kişi yaralandı, 80 koyun telef oldu

Kaza, sabah saatlerinde, Karlıova- Erzurum yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 N 3709 plakalı koyun yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan gölete devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada, kamyonda bulunan 80 koyun da telef oldu. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bakanı Mustafa Varank, 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezinde (SATEM) özel harekat polislerinin düzenlediği 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldı.