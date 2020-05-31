MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Kamyon gölete devrildi! 2 kişi yaralandı, 80 koyun telef oldu
ABONE OL
31.05.2020 - 12:44 | | DHA

Son dakika... Kamyon gölete devrildi! 2 kişi yaralandı, 80 koyun telef oldu

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, gölete devrilen kamyondaki 2 kişi yaralanırken, taşınan 80 koyun da telef oldu.

Son dakika... Kamyon gölete devrildi! 2 kişi yaralandı, 80 koyun telef oldu

Kaza, sabah saatlerinde, Karlıova- Erzurum yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 N 3709 plakalı koyun yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan gölete devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, kamyonda bulunan 80 koyun da telef oldu. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

 

Bakanı Mustafa Varank, 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldıSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığı bünyesindeki Sanal Taktik Eğitim Merkezinde (SATEM) özel harekat polislerinin düzenlediği 'hücre evi simülasyonlu'' sanal operasyona katıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MEB'den 'güvenli internet' ve 'siber zorbalık' klavuzları

MEB'den 'güvenli internet' ve 'siber zorbalık' klavuzları

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

Kamuda yeni dönem! Cumhurbaşkanı imzaladı...

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

65 yaş üstü için kritik tarih belli oldu

'Türkiye'nin Nietzschesi' Oruç Aruoba kimdir? Neden öldü?

'Türkiye'nin Nietzschesi' Oruç Aruoba kimdir? Neden öldü?

Sıradaki Haber