Son dakika... Kamyon gölete devrildi! 2 kişi yaralandı, 80 koyun telef oldu

Kaza, sabah saatlerinde, Karlıova- Erzurum yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 N 3709 plakalı koyun yüklü kamyon, kontrolden çıkıp, yol kenarında bulunan gölete devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karlıova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada, kamyonda bulunan 80 koyun da telef oldu. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.