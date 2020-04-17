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17.04.2020 - 15:39 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Kandil'e operasyon! 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, Irak'ın kuzeyi Kandil'e düzenlenen hava harekatında 18 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... Kandil'e operasyon! 18 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 18 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecek.

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