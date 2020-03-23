23.03.2020 - 17:49 |
Son dakika... Kapalı Çarşı geçici olarak kapatıldı
Son dakika gelen bilgilere göre; Kapalı Çarşı'nın corona virüs önlemleri kapsamında geçici olarak kapatıldığı bildirildi.
Ayrıntılar birazdan...
'65 yaş' uyarısı yapan belediye başkanına, bastonuyla vurduİzmir'de, sokakta yakınıyla yürürken görülen, 65 yaşın üzerindeki kadın, eve dönmesi için kendisini uyaran Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz'ün bacağına bastonuyla vurdu. Yaşlı kadının tepkisi, Gürbüz ve çevredekileri güldürdü.