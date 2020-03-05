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05.03.2020 - 13:02 |

Son dakika... 'Kapan-3 Kazan Operasyonu' başlatıldı

Son dakika gelen bilgilere göre; Hakkari'de, İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik "Kapan-3 Kazan Operasyonu" başlatıldı.

Son dakika... 'Kapan-3 Kazan Operasyonu' başlatıldı

Son dakika haberi I İçişleri Bakanlığınca terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden "Kapan-3 Operasyonu" kapsamında Kazan Vadisi'nde operasyon başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın ilkbahar, yaz dönemi hazırlıklarının engellenmesi, teröristlerin sığınak, depo ve barınma alanı olarak kullandığı bölgelerin tespit edilerek kullanılmaz hale getirilmesi, teröristlere yardım ve yataklık edenlerin yakalanması amacıyla "Kapan-3 Kazan Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Operasyona, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve güvenlik korucularının aralarında bulunduğu 845 personelden oluşan 58 timin katıldığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Çukurca ilçesi Kazan Vadisi bölgesinde yapılan operasyon kapsamında tespit edilen 3 sığınakta yapılan aramalarda, AT-4 füzesi, 496 doçka mühimmatı, 980 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 2 şarjör, 8'li pil bloğu, 3 jelikan içinde muhtelif erzak ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

Alkollü sürücü aracıyla yayaların arasına daldıRusya'nın Kirensk kentinde alkollü ve ehliyetsiz sürücü, aracın kontrolünü kaybederek, yayaların ve park halindeki araçların arasına daldı. Bir yaya çarpmanın etkisiyle havaya fırladı, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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