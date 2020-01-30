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30.01.2020 - 09:47 | | AA

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kapan-5 Gabar Operasyonu başlatıldı

Son dakika gelen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta 780 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Son dakika... İçişleri Bakanlığı duyurdu! Kapan-5 Gabar Operasyonu başlatıldı
Kapan-5 Gabar Operasyonu başlatıldı
Kapan-5 Gabar Operasyonu başlatıldı
Kapan-5 Gabar Operasyonu başlatıldı
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Son dakika haberi I İçişleri Bakanlığınca, Şırnak'ta "Kapan-5 Gabar Operasyonu"nun başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şırnak Gabar barınma alanında bulundukları değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı ve Siirt İl Jandarma Komutanı'nın arazide sevk ve idare ettiği operasyonda jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel harekat ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 780 personel, 51 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik "Kapan operasyonları"nın vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla sürdüğü vurgulandı.

 

 

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