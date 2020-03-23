MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Kapan-9 Karer Operasyonu başlatıldı
ABONE OL
23.03.2020 - 09:32 | | AA

Son dakika... Kapan-9 Karer Operasyonu başlatıldı

Son dakika gelen bilgilere göre; İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 1020 jandarma, polis ve güvenlik korucusunun katılımıyla "Kapan-9 Karer Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

Son dakika... Kapan-9 Karer Operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede barındığı değerlendirilen  teröristleri etkisiz hale getirmek ve sözde barınma alanları arası geçişleri  engelleyerek, takviye edilmesini önlemek amacıyla Bingöl İl Jandarma  Komutanlığınca başlatılan "Kapan-9 Karer Operasyonu"na, İl Jandarma  Komutanlığında görevli 1020 jandarma komando, jandarma özel harekat, polis özel  harekat, güvenlik korucusu, 68 operasyonel timin görev aldığı belirtildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik  "Kapan operasyonları"nın da vatandaşların desteğiyle kararlı şekilde başarıyla  sürdürüldüğü vurgulandı.

 

 

 

Çocuklar EBA ile ilk derslerini işlediYüz yüze eğitime verilen bir haftalık aranın ardından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için TRT-EBA TV ile Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden "uzaktan eğitim" ilk dersleri başladı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Otomobil, şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Otomobil, şarampole yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor ve başladı, 4 bin 380 lira.....

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Salgına rağmen kuyruk oluştu!

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Demet Akalın'ın hareketi tepki çekmişti! 'Arabadan inmediyse sorun yok'

Sıradaki Haber