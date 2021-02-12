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12.02.2021 - 10:19 | | DHA

Son dakika! Kar yağışı İstanbul'u vurdu: Trafik kilit

Gelen bir son dakika haberine göre İstanbul'da etkisini artıran yağmurla ve ardından başlayan kar yağışıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 65'e ulaştı.

Son dakika! Kar yağışı İstanbul'u vurdu: Trafik kilit

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından İstanbul'da yağış ve fırtına için uyarı verilmişti. Beklenen yağış, yer yer kar şeklinde sabah saatlerinde başladı. Yağmurla birlikte İstanbul trafiği felç oldu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte yoğunluk yüzde 65'e ulaştı. Etkili olan sağanak yağış ve lodos nedeniyle Cevizlibağ metrobüs durağından geçenler zor anlar yaşadı.

Son dakika Kar yağışı İstanbulu vurdu: Trafik kilit

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, durakların altında yağmurun dinmesini bekledi. Bazıları yağmurdan korunmak için koştuğu kameralara yansıdı.

Son dakika Kar yağışı İstanbulu vurdu: Trafik kilit

İşe gitmek için kaldırımda beklerken, başkasına düzenlenen silahlı saldırıda öldüAnkara'da Ahmet K. ve Soner K'nın, alacak verecek meselesi yüzünden akrabaları Muhittin Kalaycı'ya yönelik gerçekleşen silahlı saldırıda kurşunlardan biri, işe gitmek için kaldırımda bekleyen inşaat işçisi İbrahim Daşcı'ya isabet etti. Olayla alakası olmayan Daşcı hayatını kaybederken, Kalaycı yaralı kurtuldu. Polisin çalışması sonucu kimlikleri tespit edilen şüpheliler operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
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