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15.02.2021 - 17:39 | | DHA

Son dakika! Kar yağışı sonrası kayan TIR karayolunu kapattı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan TIR kayıp, bariyerlere çarptı. TIR'ı yoldan kaldırma çalışamaları sürerken, kapanan Ankara-Bursa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Bursa’da sıcaklıkların düşmesiyle birlikte yağış ve soğuk havalar kendisini gösterdi. İnegöl ilçesinde ani bastıran kar yağışı etkili olurken, yağış nedeniyle Bursa-Ankara karayolu İnegöl mevkisinde kaza meydana geldi.

Son dakika Kar yağışı sonrası kayan TIR karayolunu kapattı

Sürüsünün kontrolünden çıkan Ankara'dan Bursa'ya seyir halinde olan 31 AFU 307 plakalı TIR, Mezit-4 mevkiinde bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle Bursa’ya gidiş yönü ulaşıma kapandı. Kapanan yolda yaklaşık 10 kilometre boyunca araç kuyruğu oluştu. Kaza yapan TIR'ı kaldırma çalışmaları sürüyor.

Son dakika Kar yağışı sonrası kayan TIR karayolunu kapattı

 

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