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24.08.2020 - 09:11 | | AA - DHA

Son dakika! Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı

Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika! Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Harp Okulu'nda eğitim görmekte iken KHK ile ihraç edilen, eğitim döneminde örgütle iltisaklı olduğu ve faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişiler hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu, sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan FETÖ kapsamında haberleştikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

İstanbul’da magandaların “makas” terörü kameradaİstanbul'un çeşitli noktalarında otomobille farklı zamanlarda seyreden 7 ayrı sürücü, araçların arasında defalarca "makas" atarak adeta trafikte terör estirdi. Hem kendi hem de sürücülerin canını tehlikeye atarak yürekleri ağızlara getiren magandalar, o anları bir de sosyal medyada paylaştı.
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