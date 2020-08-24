24.08.2020 - 09:11 | | AA - DHA
Son dakika! Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı
Gelen bir son dakika haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, kapatılan Kara Harp Okulu öğrencisi 22 şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Kara Harp Okulu'nda eğitim görmekte iken KHK ile ihraç edilen, eğitim döneminde örgütle iltisaklı olduğu ve faaliyet yürüttüğü değerlendirilen kişiler hakkında çalışma başlatıldı. Yapılan araştırma sonucu, sabit hatlardan ya da ankesörlü telefonlardan FETÖ kapsamında haberleştikleri değerlendirilen 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
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