Son Dakika... Kara kış kapıya dayandı! İstanbul’da... 15 derece alarmı!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü’nün Türkiye’nin birçok bölgesinde etkili olması beklenen kar yağışı, tahminlere göre 3 gün boyunca aralıklarla etkili olacak. Lodos perşembe gününe kadar batı bölgelerde etkili olmaya devam ederken cuma günü itibariyle kuzeye evrilerek karayel sonrasında poyraza dönecek. Kuvvetli rüzgarlar pazar gününe kadar batı bölgelerimizde esmeye devam edecek.



Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ile 7 derece üzerinde seyrettiğini belirten Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, şu bilgileri paylaştı: “Cuma gününden itibaren mevsim normallerinin altına düşmesini bekliyoruz. Sıcaklıklarda 15 dereceye varan düşüşler yaşanacak. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu’da pazar gününden itibaren üç gün boyunca aralıklarla kar yağışı bekliyoruz. Lodos bugün ve perşembe gününe kadar batı bölgelerinde etkili olmaya devam edecek. Cuma günü itibariyle rüzgârlar kuzeye evrilecek. Karayel sonrasında poyraza dönecek. Pazar gününe kadar da batı bölgelerimizde kuvvetli rüzgârlar olacak.”



Eksi 5’lere düşecek

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek ise cuma gününden itibaren soğuk bir hava dalgasının geleceğine dikkat çekerek, şunları dedi: “Yaklaşık bir hafta kadar Türkiye üzerinde kalacak ve daha sonra terk edecek. Cuma akşam saatlerinde kar yağışı olma ihtimali yüksek. Sıcaklık önümüzdeki hafta pazartesi gününe dek eksi 5’lere kadar düşecek. Cumayı cumartesiye bağlan gece hava sıcaklıkları eksi 2’ye kadar düşecek. Cumartesi biraz zayıf olmakla birlikte pazardan itibaren bir kar geçişi bekliyoruz. Öncelikle kuzey kesimler, Marmara, Karadeniz gibi bölgeler, daha sonra da pazar ve pazartesinden itibaren Türkiye’nin orta ve doğu kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürecek.”