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04.10.2020 - 15:20 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Karabağ'daki kritik bölge işgalden kurtarıldı

Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşında son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı gelişmesi sosyal medya hesabından duyurdu.

Son dakika... Karabağ'daki kritik bölge işgalden kurtarıldı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı.

Son dakika... Karabağdaki kritik bölge işgalden kurtarıldı

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