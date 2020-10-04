04.10.2020 - 15:20 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Karabağ'daki kritik bölge işgalden kurtarıldı
Dağlık Karabağ'daki Azerbaycan-Ermenistan savaşında son dakika gelişmesi yaşandı. Milli Savunma Bakanlığı gelişmesi sosyal medya hesabından duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Azerbaycan güvenilir kaynaklarından alınan bilgilere göre; Azerbaycan ordusu Büyük Mercanlı, Maralyan ve Şeybey köylerinden sonra Karabağ bölgesinde kritik öneme sahip Cebrail kentini de işgalden kurtardı.