MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi!
ABONE OL
08.06.2020 - 09:55 | | İHA

Son dakika... Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi!

Gelen bir son dakika haberine göre, Karaman’da tarım işçilerini taşıtan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Son dakika... Karaman’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi!

Kaza, saat 07.15 sıralarında Larende Mahallesi Larende Alt Geçidi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.R.K. (45) yönetimindeki 63 AAU 669 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak alt geçit çıkışında devrildi.

Kazada, sürücüyle birlikte minibüste bulunan tarım işçileri S.K. (17), A.K. (18) ve K.O. (14) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları Karaman Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan alt geçit, minibüsün olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

Ayvalık'ta deniz ve plaj sezonu açıldıTürkiye’de turizm alanında dünyanın sayılı cazibe merkezlerinden biri olan Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde; Covid-19 pandemisinin ardından yeni normalleşme sürecinde ilk deniz sezonu açıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kiralık evleri kaçak çıkınca işe giremedi, sosyal yardım alamadı

Kiralık evleri kaçak çıkınca işe giremedi, sosyal yardım alamadı

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Şov yaparken ölümden döndü

Şov yaparken ölümden döndü

Sıradaki Haber