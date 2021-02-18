MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika! Karısını önce bıçakladı sonra çocuklarının gözü önünde boğdu
ABONE OL
18.02.2021 - 11:51 | | DHA

Son dakika! Karısını önce bıçakladı sonra çocuklarının gözü önünde boğdu

Gaziantep'te korkunç bir olay yaşandı. Suriye uyruklu 38 yaşındaki Ali Hüseyin, karısı Nur Cemil Hüseyin'i (36) 5 çocuğunun gözü önünde bıçakladıktan sonra boğarak öldürdü.

Son dakika! Karısını önce bıçakladı sonra çocuklarının gözü önünde boğdu

Olay, sabah saatlerinde Beydilli Mahallesi'nde 3 katlı müstakil binanın giriş katında meydana geldi. Suriye uyruklu Ali Hüseyin ile eşi Nur Cemil Hüseyin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Ali Hüseyin, mutfaktan aldığı bıçağı en küçüğü 4 yaşında olan 5 çocuğunun gözü önünde eşinin göğsüne sapladı. Öfkeli koca daha sonra, elleriyle eşinin boğazını sıktı. Nur Cemil Hüseyin hareketsiz kalınca, Ali Hüseyin kaçtı.

Son dakika Karısını önce bıçakladı sonra çocuklarının gözü önünde boğdu

ÇOCUKLARIN ÇIĞLIKLARI SONRASI KANLAR İÇERİSİNDE BULUNDU

Çocukların çığlıkları üzerine üst kattan inen akrabaları, Nur Cemil Hüseyin'i yerde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Nur Cemil Hüseyin'in öldüğü belirlendi. Genç kadının cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Polis ekipleri, Ali Hüseyin'in yakalanması için çalışma başlattı.

 

Tavan arasında çürümüş ceset bulundu!Antalya’da, metruk bir iş yerinin tavan arasında büyük bir bölümü çürümüş ceset bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürerken, mahalleli, ölen kişinin kimliğini ve nasıl öldüğünü merak ediyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Toplu cenaze namazı kılınan mahallede korona karantinası!

Toplu cenaze namazı kılınan mahallede korona karantinası!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

Bankada parası olan herkesi ilgilendiriyor!

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

'En riskli' koronavirüs senaryosunu açıkladı

Doğan Cüceloğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu

Doğan Cüceloğlu'na veda! Gözyaşları sel oldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet