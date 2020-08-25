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25.08.2020 - 09:04 | | İHA

Son dakika... Kars’ta 2 köyde karantina kaldırıldı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kars’ta, 2 köyde uygulanan karantina sona erdi. Yaklaşık 14 gündür karantinada bulunan köylerde yasağın kalmasıyla birlikte normal yaşama da dönüldü.

Son dakika... Kars’ta 2 köyde karantina kaldırıldı!

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı Kozlu köyü ile Selim ilçesine bağlı Bayburt köyünde uygulanan karantina sona erdi. Karantinanın sona ermesiyle birlikte vatandaşlarda rahat nefes aldı. Karantina kalkan köylerde vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için ilçe ve şehir merkezine akın etti.

Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman Kozlu köyü ile Selim Bayburt köyünde uygulanmakta olan karantina kaldırılmıştır” denildi.

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