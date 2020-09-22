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22.09.2020 - 09:23 | | AA

Son dakika... Kars’ta bir köy karantina alındı!

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.

Son dakika... Kars’ta bir köy karantina alındı!

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Güvercin köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

 

  

 

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