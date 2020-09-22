22.09.2020 - 09:23 | | AA
Son dakika... Kars’ta bir köy karantina alındı!
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köyün, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Güvercin köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
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