01.06.2020 - 12:10 | | İHA
Son dakika...Karton çay bardağında esrar yetiştirenlere baskın!
Gelen bir son dakika haberine göre, Trabzon’un Çarşıbaşı ilçesinde bir ihbar üzerine operasyon yapan jandarma ekipleri, karton çay bardağında ve soğan filesinde kenevir bitkisi yetiştiren şahıslara bakın düzenledi.
Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çarşıbaşı ilçesinde yasa dışı hint keneviti ekildiğine dair istihbari bilgi aldı. Alınan bilgi neticesinde belirtilen adrese operasyon yapan jandarma ekipleri, karton çay bardağına ekili 33 kök, soğan filesine ekili 19 kök olmak üzere toplamda 52 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.
Jandarma ekipleri, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına alırken, şüpheli hakkında savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Siparişler karekod okutularak verilecekCorona virüs tedbirleri kapsamında kapanan kafe ve restoranlar bugün normalleşme süreciyle birlikte kapılarını açtı. Antalya'daki bir işletmede müşteriler, siparişten hesap istemeye kadar tüm süreci karekodla cep telefonu üzerinden online gerçekleştirecek.