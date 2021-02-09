09.02.2021 - 06:15 | | AA
Son dakika: Kastamonu'da korkutan orman yangını! Mahalleye sıçradı
Gelen son dakika haberine göre; Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Abana ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırcık Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede mahalledeki evler ile ormanlık alana sıçradı.
Yangın nedeniyle Çayırcık Mahallesi boşaltıldı.
Yangına Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler müdahale ediyor.
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