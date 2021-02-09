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09.02.2021 - 06:15 | | AA

Son dakika: Kastamonu'da korkutan orman yangını! Mahalleye sıçradı

Gelen son dakika haberine göre; Kastamonu'nun Abana ilçesinde çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Abana ilçesinde çıkan yangın nedeniyle bir mahalle boşaltıldı.

Son dakika: Kastamonu'da korkutan orman yangını! Mahalleye sıçradı

 

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çayırcık Mahallesi'nde henüz öğrenilemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede mahalledeki evler ile ormanlık alana sıçradı.

Yangın nedeniyle Çayırcık Mahallesi boşaltıldı.

Yangına Abana ve çevre ilçelerin itfaiyeleri ile Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler müdahale ediyor.

Son dakika: Kastamonuda korkutan orman yangını Mahalleye sıçradı

Son dakika: Kastamonuda korkutan orman yangını Mahalleye sıçradı

Son dakika: Kastamonuda korkutan orman yangını Mahalleye sıçradı

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