Son dakika... Katliam gibi! Çocukları da öldü

Alınan bilgiye göre, kaza 10.30 sıralarında Mudanya Caddesi Sıcaksu Mevkisi'nde meydana geldi. Acemler'den Merinos istikametine giden 16 ACE 003 plakalı motosiklete bir kamyonet çarptı. Kazada 35-40 yaşlarındaki bir kadın ve erkek olay yerinde hayatını kaybetti. Çiftin aralarında bulunan 12 yaşındaki çocukları ise 112 ambulansıyla yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay yerine ambulans ve trafik ekiplerinin yanısıra itfaiye ekibi de sevk edildi.

Polisler ölen 3 kişinin kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

Kazaya karışan kamyonet ise İpekiş Trafik Işıkları'nda polis tarafından bulundu. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.