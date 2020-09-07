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07.09.2020 - 09:18 | | DHA

Son dakika... Kaymakamlık açıkladı! 2 mahalle ve 2 mezra karantinaya alındı

Gelen bir son dakika haberine göre, Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, 2 mahalle ve 2 mezra, koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantinaya alındı.

Son dakika... Kaymakamlık açıkladı! 2 mahalle ve 2 mezra karantinaya alındı

Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Yücebağ ve bu mahalleye bağlı Der, Karasu mezraları ile Kocakent mahallesinde koronavirüs tedbirleri nedeniyle karantina uygulaması başlatıldı.

Karantinaya ilişkin Mazıdağı Kaymakamlığı'nca yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizde bulunan Yücebağ mahallesi ve bu mahalleye bağlı Der ile Karasu mezralarında mevsimsel tarım işçilerinin sirkülasyonun yoğun olduğu, bu işçilerimizin karantina kurallarına uymadan yerleşim yerlerine geldikleri anlaşıldığında, toplum sağlığı açısından Covid-19 sağlık taramalarının yapılmasına ve 6 Eylül 2020 saat: 20.00 den itibaren 7 gün süreyle karantinaya alınmasına; Kocakent mahallesinde de  Covid-19 tanılı vatandaşlarımızın sayısının yüksek olduğu ve giderek artmasından dolayı 14 gün süreyle karantinaya alınması kararı alınmıştır" denildi.

 

 

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