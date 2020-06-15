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15.06.2020 - 14:31 | | DHA

Son dakika... Kayseri'de 150 nüfuslu sokağa corona karantinası!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kayseri’de, 150 kişinin yaşadığı sokak, bir kişide corona virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Son dakika... Kayseri'de 150 nüfuslu sokağa corona karantinası!

Kocasinan İlçesi'ne bağlı Yenidoğan mahallesi Emirhan sokakta yaşayan bazı vatandaşlar, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Corona virüs testi pozitif çıkan bir kişi, tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı. Polis, sokağı güvenlik şeridi ile giriş- çıkışlara kapattı.

 

 

 

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