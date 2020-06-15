Son dakika... Kayseri'de 150 nüfuslu sokağa corona karantinası!

Kocasinan İlçesi'ne bağlı Yenidoğan mahallesi Emirhan sokakta yaşayan bazı vatandaşlar, yüksek ateş ve öksürük şikayeti ile Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
Corona virüs testi pozitif çıkan bir kişi, tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından 150 kişinin yaşadığı sokak karantinaya alındı. Polis, sokağı güvenlik şeridi ile giriş- çıkışlara kapattı.
İşte Türkiye'nin ilk Covid-19 Laboratuvarı! Günde 4 bin test yapılıyorTÜRKİYE'de, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan ilk Covid-19 Laboratuvarı'nda hala günde yaklaşık 4 bin test çalışılarak, sisteme giriliyor. Şu anda ülke genelinde 65 şehirde 114 laboratuvarda çalışan personel de eğitiliyor.