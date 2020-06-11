11.06.2020 - 14:35 | | DHA
Son dakika... Kayseri'de 8 katlı apartman, karantinaya alındı!
Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 8 katlı apartman, ismi öğrenilemeyen baba ile oğlunda corona virüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
Erkilet Osman Gazi Mahallesi'nde bulunan Doğru Apartmanı'nda oturan baba ile oğlu, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Covid-19 testleri pozitif çıkan baba ile oğlu, hastanede tedaviye alındı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından 32 daireli apartman, 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Bunun üzerine polis, bina girişine şerit çekerek, giriş ve çıkışları kapattı. Sağlık ekipleri de binada yaşayanlardan Covid-19 testi için numune aldı.
Dolandırıcıdan 'tuzağa düşmeyin' uyarısıMersin'de kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 4 kişi, polisin 2 aylık çalışması sonucunda yakalandı. Şüphelilerin lideri olan şahsın 30 dosyası olduğu, çeşitli suçlardan arandığı, 2 yıldır da yakalanmamak için sahte kimlikle gezip, arabalarda yattığı belirlendi. Emniyet çıkışı gazetecilerin soruları üzerine hakkındaki iddiaları kabul eden şahıs, vatandaşlara "Tuzağa düşmeyin" uyarısında bulundu.