MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika...Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var
ABONE OL
10.06.2020 - 13:15 | | İHA

Son dakika...Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kayseri'nin Develi ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Son dakika...Kayseri'de feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ayvazhacı Mahallesinde 38 AAP 245 plakalı kamyonet ile 50 AU 724 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri ise araçta sıkışan yaralılara müdahale etti. Hurdaya dönen otomobilde sıkıştıkları yerden kurtarılan Ramazan D., Ahmet D., Halime Nur D. ve Fadık G., ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavileri yapılan yaralılardan Ramazan, Ahmet, ve Halime Nur D. ilk tedavilerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Fadık G. ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan Ramazan D., Ahmet D., ve Fadık G.'nin hayati tehlikelerinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden İ.D.'nin cansız bedeni ise incelemelerin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bilim Kurulu üyesi Mustafa Ilıcalı'dan mesai saati açıklaması: Mesailerde kademelendirme yapacağızSon dakika haberine göre Toplu Ulaşım Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, "Kovid sürecinde gördük ki bazı işler rahatlıkla evden yapılabiliyor. Bazı işlerin ofisten değil de evden yapılmasını sağlamamız lazım. İlk olarak mesailerde kademelendirme yapacağız" dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ'nün finans ağına ağır darbe!

FETÖ'nün finans ağına ağır darbe!

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Cengiz Aytmatov kimdir, ne zaman öldü? Cengiz Aytmatov sözleri

Cengiz Aytmatov kimdir, ne zaman öldü? Cengiz Aytmatov sözleri

Sıradaki Haber