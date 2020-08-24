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24.08.2020 - 10:43 |

Son dakika... Kayseri'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Gelen son dakika haberine göre, Kayseri'de saat 10.27 sıralarında bir deprem meydana geldi.

Son dakika... Kayseri'de korkutan deprem! Büyüklüğü...

Son dakika haberine göre, AFAD'dan yapılan açıklamada, depremin 3.5 büyüklüğünde olduğu belirtildi. Depremin 5.77 km derinlikte gerçekleştiği öğrenildi.

ABD polisinden orantısız güç!Amerikalı siyahi George Floyd'un polis şiddeti sonucu yaşamını yitirmesinin ardından protesto gösterilerine sahne olan ABD'de, sular durulmuyor. Bu kez korkunç haber Wisconsin eyaletinden geldi. Polisin bir siyahiyi arkadan vurarak ağır yaralaması bölgede tepkilere neden oldu. İşte son dakika haberinin detayları...
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