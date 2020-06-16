16.06.2020 - 10:00 | | AA
Son dakika: Kayseri'de maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurmasının ardından Kayseri'de yasağın ilk gününde vatandaşların kurala büyük ölçüde uyduğu görüldü.
Kentin en işlek noktaları Cumhuriyet Meydanı, Sivas Caddesi ve Mimarsinan Parkı'nda vatandaşlar sosyal mesafeye uyarken maske takma kuralına da büyük oranda riayet ediyor.
Esnaf Bekir Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamadan memnun olduğunu, tedbir alarak maske kullanarak vaka sayılarının azalacağını söyledi.
Mustafa Kongu ise son zamanlarda insanların sokaklarda maskesiz gezdiğini, bu nedenle yasağın doğru bir karar olduğunu ifade etti.
"Maskesiz gezen çok." diyen Sabit Yetişgengil de kurala tam anlamıyla uyulursa alınan kararın faydalı olacağını dile getirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Rize ve Şanlıurfa'da maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığını duyurmuştu.
Su altında maske ve eldiven kirliliğiKoronavirüs kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından Antalya'da turistik ve sportif dalışlar gerçekleştiren dalgıçlar, deniz dibinde insan eliyle ortaya çıkan kirliliği belgeledi. ?Yeni normal? hayat tarzında salgından korunmak için maske ve eldiven kullanımının önemine dikkat çekilirken, çöpe atılmayan maske ve eldivenler deniz su altı yaşamında kirlilik olarak ortaya çıktı. Su altına çöken maske ve eldivenler, yeni çevre probleminin habercisi oldu.