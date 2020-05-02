Son dakika haberi: Kazada hayatını kaybeden Prof. Dr. Burak Erdamar'ın olay yerinde gözlüğü bulundu

Piyalepaşa Bulvarı Mecidiyeköy yönünde geçtiğimiz gün meydana gelen kazada, Prof. Dr. Burak Erdamar(52), kullandığı motosikletle arıza nedeniyle yolun kenarında park halinde duran bir otomobile çarptı.

Kaza Ermadar hayatını kalbetti. Kazanın ardından Prof. Dr. Erdamar'ın ambulansa taşınma anlarına ilişkin görüntüyer ortaya çıktı.

Öte yandan bugün olay yerinde Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlük bulundu. Çalıştığı hastaneden gelen bir kişi olay yerinden Prof. Dr. Erdamar'a ait gözlüğü aldı.

GÖRGÜ TANIKLARI KAZAYI ANLATTI

Kazayı gören çevre sakinleri, kazı anını anlattı. Olayı görüp çok üzüldüğünü söyleyen Hasan Dündar, "Dün öğlen saat 14.00 gibiydi. Ben oturuyordum. Araba geldi ve bir anda durdu. Motorla gelen bir anda arabanın arkasına vurunca, arabanın altına girdi. Ben buradan fırladım, arabalar da durdu. Arabayı kaldıracaktır, bir bayan geldi. Sanırım kendisi doktordu, çanta falan çıkardı. Gelip baktı, müdahale edemedi. Ben bugün telefonda gördüm, arabanın arıza yaptığı yazıyordu. Kaza olunca burada millet durdu, ambulans geldi. Ambulansa koyduk, hastaneye götürmüşler. Sonra bugün duydum ki kendisi vefat etmiş. Olayı gördüğüm için çok üzüldüm. Burada galiba yakını olan bir iki kişi daha vardı. Onlara sordum, 'yaşıyor' dediler ama bugün duydum ki rahmetli olmuş" dedi.

Kaza anını gören diğer kişi ise, "Beyaz araba duruyordu. Hatta arka tarafa gelen giden vurmasın diye bir şeyler koymuş. Motor gelir gelmez arabanın altına girdi" diye konuştu.