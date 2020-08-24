24.08.2020 - 09:37 | | DHA
Son dakika... Keşan’da zehir tacirlerine operasyon! 7 kişi gözaltına alındı
Edirne’nin Keşan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 kişi gözaltına alındı.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Polis ekiplerince evlerde yapılan aramada 31.27 gram esrar, 5.05 gram eroin, 4 uyuşturucu hap, 3.40 gram bonzai, 4 uyuşturucu hap, 1 kırmızı reçeteli hap, 1 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 2 bin 300 TL para, 1 hassas terazi ve 143 kilitli poşet ele geçirildi.
Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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