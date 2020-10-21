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21.10.2020 - 18:45 |

Son dakika: Kimler grip aşısı olabilecek? Sağlık Bakanlığı grip aşısı olabilecek olanları e-Nabız'a yükledi

Son günlerin en fazla merak edilen konu başlıkları arasında yer alan kimler grip aşısı olabilir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ederken Sağlık Bakanlığı tarafından beklenen açıklama geldi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada grip aşısının zatürre aşısında olduğu gibi yüksek risk grubunda olan kişilere yapılacağı açıklaması yapıldı. Grip aşısı olabilecek olan kişiler e-Nabız üzerinden giriş yaparak grip aşısı hakkı olup olmadığını görüntüleyebilecek

Son dakika: Kimler grip aşısı olabilecek? Sağlık Bakanlığı grip aşısı olabilecek olanları e-Nabız'a yükledi

Kimler grip aşısı olabilir sorusunun yanıtı belli oldu. Koronavirüs nedeniyle bu yıl herkes tarafından yaptırılmak istenen grip aşısı peyderpey ülkeye geldiği için yüksek risk grubunda olan kişilere girp aşısı yapılacağı açıklamasında bulunuldu. Grip aşısı olmak isteyene vatandaşlar e-Nabız üzerinden girp aşısı olmaya hak kazanıp kazanamadığını görüntüleyebilecek. Yüksek risk grubunda olan 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara Zatürre aşısında olduğu gibi öncelik tanınacak.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklama şöyle:

Bakanlığımız, geçmiş yıllarda olduğundan daha fazla influenza aşısı temin etmek üzere bağlantılarını sağlamış durumdadır. Ancak tüm dünyada üretim kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle belli bir zaman diliminde peyderpey temin edilmektedir. Bu nedenle belirlenen risk grupları ağırlık derecesine göre sıralanarak kademeli bir şekilde aşı yapılması öngörülmüştür.

1-Vatandaşlarımız risk durumlarını E-nabız sistemi üzerinden öğrenebileceklerdir.
2. İlgili aşı, hekimler tarafından sadece Reçetem Sistemi üzerinden yazılacaktır. Manuel yazılan reçeteler işleme alınmayacaktır.
3. İlgili aşı yalnızca serbest eczanelerce temin edilecektir. Eczanenin Reçetem Sistemi’ne reçeteyi girmesi ile İlaç Takip Sistemi’nde (İTS) aşı temin hakkı oluşturulacaktır.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 21 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 117 bin 943 Kovid-19 testi yapıldı, 2013 kişiye hastalık tanısı konuldu, 68 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1504 oldu, son 24 saatte 1507 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 308 bin 446'ya yükseldi.
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