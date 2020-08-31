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31.08.2020 - 10:34 | | İHA

Son dakika... Kırıkkale'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı!

Gelen bir son dakika haberine göre, Kırıkkale'de askerleri taşıyan otobüsün kontrolden çıkarak trafik levhasına çarpması sonucu maddi hasar meydana geldi.

Son dakika... Kırıkkale'de askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı!

Kaza, saat 06.30 sıralarında Yozgat-Kırıkkale karayolu üzerindeki Delice ilçesinin Çerikli Beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığından Edirne'nin İpsala ilçesine acemi er taşıyan Yunis U. 58 ABG 065 plakalı otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki trafik levhası direğine çarptı. Maddi hasarlı trafik kazasında yaralanan askerin olmadığı öğrenildi. Askerler başka bir otobüs ile yoluna devam etti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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