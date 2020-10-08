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08.10.2020 - 17:49 | | AA

Son dakika! Kırmızı bültendeki Mazlum Demir öldürüldü

Gelen bir son dakika haberine göre; MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki operasyonuyla PKK'nın sözde özel güç birimi sorumlusu, kırmızı bültenle aranan Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

Son dakika! Kırmızı bültendeki Mazlum Demir öldürüldü

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Tunceli kırsalında 2013-2019 yıllarında güvenlik güçlerine yönelik birçok eyleme katılan, Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarında sabotaj eğitimi aldıktan sonra PKK/KCK'nın sözde özel güç biriminde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren "Jir" kod adlı Mazlum Demir'in PKK tarafından metropollerde sansasyonel eylem yapması amacıyla görevlendirildiği MİT tarafından tespit edildi.

Mazlum Demir'i takibe alan MİT, teröristin metropollerde sansasyonel bir eylemde kullanılacak patlayıcı ve mühimmatı Türkiye'ye geçirme hazırlığı yaptığını belirledi. 

Bunun üzerine, MİT ile TSK tarafından 6 Ekim'de Irak'ın kuzeyindeki Gare bölgesinde düzenlenen nokta operasyonla Mazlum Demir etkisiz hale getirildi.

Kırmızı bültenle aranıyordu

Hakkari'de 2011 yılının ekim ayında güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanarak Van F Tipi Cezaevine konulan Demir'in cezaevinden çıktıktan sonra 2013-2019 yıllarında Tunceli kırsalında faaliyet gösterdiği, 2019'dan itibaren Irak'ın kuzeyinde örgüt adına faaliyetlerde bulunmaya başladığı ve PKK/KCK'nın sözde özel güç birimi sorumlularından olduğu belirlendi. 

Demir, işlediği suçlar nedeniyle İnterpol tarafından uluslararası düzeyde kırmızı bültenle aranıyordu.

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