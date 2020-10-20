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20.10.2020 - 11:32 | | AA

Son dakika... Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ahmet Bal etkisiz hale getirildi

Gelen bir son dakika haberine göre, MİT'in istihbaratıyla düzenlenen operasyonda, kırmızı bültenle aranan PKK'nın sözde Metina istihbarat sorumlusu Ahmet Bal etkisiz hale getirildi.

Son dakika... Kırmızı bültenle aranan PKK'lı Ahmet Bal etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, bölgedeki yerel  istihbarat ağı üzerinden "Dara Kato" kod adlı terörist Ahmet Bal'ın bazı PKK  mensuplarıyla gizli toplantı yapacağını tespit eden MİT, toplantının yapılacağı  yeri de teyit ederek harekete geçti.

MİT ve Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) geçen günlerde düzenlenen  operasyonda Ahmet Bal ve beraberindeki 4 terörist etkisiz hale getirildi.

MİT'İN TAKİBİNDEYDİ

MİT, 2018-2019 yılları arasında Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve  terörist aktarımı faaliyetlerinde bulunan terörist Ahmet Bal'ın özel  görevlendirmeyle bu yıl Metina'ya geldiğini ve Türkiye'nin bölgedeki askeri  operasyonlarına ilişkin bilgi topladığını tespit etti.

2009'da PKK'ya katılan Ahmet Bal'ın 2015'e kadar yurt içi kırsal  alanında güvenlik güçlerine karşı birçok eyleme katıldığı, 2018'de Suriye'ye  geçerek YPS çalışmalarına katıldığı, Suriye'den Türkiye'ye patlayıcı ve terörist  aktarımlarını gerçekleştiren kuryelerin sorumluları arasında yer aldığı, bu yıl  ocak ayında sözde Metina istihbarat ve halkla ilişkiler sorumlulusu olarak  görevlendirildiği ve Türkiye'nin Metina ve Haftanin'deki askeri operasyonlarına  ilişkin istihbari çalışma yürüttüğü öğrenildi.

 

 

 

Park halindeyken hareket eden aracı içine atlayarak durdurduİzmir'de el freni çekilmeden park edilen otomobil, bir anda yokuş aşağı hareket etmeye başladı. Sürücü aracı içine atlayarak durdurmayı başardı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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