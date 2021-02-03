Son dakika... Kırmızı listeye bir çizik daha! Bakan Soylu duyurdu

Bakan Soylu açıklamasında şunları söyledi;

Amanos dağlarında eylem hazırlığındayken etkisiz hale getirilen 4 terör örgütü üyesinden biri KIRMIZI kategoride aranan, sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim ŞENGÜL...

Kahramanlarımızı tebrik ediyoruz

İçişleri Bakanlığı'ndan da yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hatay İl Jandarma Komutanlığınca Dörtyol İlçesi Amanos dağlarında eylem hazırlığında olan terösitlere yönelik 17 Ekim 2020 günü Jandarma SİHA, Emniyet Genel Müdürlüğü PİHA’sı ve Hava Kuvvetleri destekli, JÖH ve komando birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda, (4) BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmişti.

Yapılan DNA incelenmesinde teröristlerden birinin, (28) yıldır terör örgütünde faaliyet gösteren ve Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Malatya, Kilis, Gaziantep ve Adıyaman bölgesinde pek çok eyleme bizzat katılan ve eylem talimatlarını veren, Sözde Amanos Saha Sorumlusu Bedrettin-Bedirhan kod adlı İbrahim Şengül isimli terörist olduğu, terörden arananlarda 10 Milyon TL’ye kadar ödülle “KIRMIZI” kategoride yer alan, terör suçları kapsamında hakkında 50 adet aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Teröristin katıldığı eylemler;

- 23 Mart 1997 tarihinde, Hatay / Erzin / Yoncadüzü köyü bölgesinde, Kahramanmaraş / Göksun İlçe J.K.lığından izine gelen 1 jandarma eri ile 3 vatandaşın şehit edildiği, 2 güvenlik korucusunun yaralandığı,

- 26 Mart 2004 ayında Hatay/Erzin ilçesinde bulunan bir elektrik trafosunun patlayıcı maddelerle tuzaklanması sonucu 1 jandarma erinin yaralanması, 1 TEDAŞ görevlisinin öldürülmesi,

- 13 Haziran 2004 tarihinde, Hatay/Dörtyol ilçesi kırsal alanında yol yapım çalışması bölgesinde görevli 3 güvenlik korucusunun şehit edilmesi olaylarının faili olduğu tespit edildi.

Teröristin ayrıca çok sayıda gasp, yağma, araç yakma, mala zarar verme, alıkoyma, tehdit vb. terör amaçlı eylemlerin planlayıcısı ve faili olduğu tespit edildi.