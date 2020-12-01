MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu!
ABONE OL
01.12.2020 - 17:59 | | DHA

Son dakika... Kısıtlama öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor. Yoğunluk 17.45 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün saat 21.00'de sokağa çıkma kısıtlaması başlayacak. Kısıtlama öncesi İstanbul'da iş çıkışı trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, yoğunluk saat 17.45 itibariyle yüzde 62'ye ulaştı.

 

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Seyahat yasağı var mı, önceden bilet alan yolcular ne olacak? Şehirler arası yolculuk yasak mı?

    Seyahat yasağı var mı, önceden bilet alan yolcular ne olacak? Şehirler arası yolculuk yasak mı?

    Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

    Elektrikte indirim fırsatı! Son tarih...

    Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

    Kar, Balkanlar'dan yurda giriş yaptı

    KPSS DHBT iptal mi oldu? 2020 KPSS DHBT sınavı ne zaman?

    KPSS DHBT iptal mi oldu? 2020 KPSS DHBT sınavı ne zaman?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet