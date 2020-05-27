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27.05.2020 - 09:21 |

Son dakika... Kısıtlama sonrası bu sabah İstanbul!

Corona virüsle mücadele kapsamında Ramazan Bayramı'nı kapsayan ve 4 gün süren 81 ildeki sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ilk iş gününde İstanbullular sabah saatlerinde işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Son dakika... Kısıtlama sonrası bu sabah İstanbul!

Corona virüsle mücadele kapsamında 81 ilde dört gün boyunca sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Gece 00.00 itibariyle biten yasağın ardından sabah saatlerinde İstanbullular işlerine gitmek için evlerinden çıkarak yola koyuldu. Dört günlük yasağın ardından haftanın ilk iş gününde toplu taşıma kullanan vatandaşların maskelerini takarak yolculuk ettiği görüldü.

Özel halk otobüsleri ve metrobüsler koltuk sayısının yarısı kadar yolcu alırken, sayı kısıtlaması nedeniyle binemeyen vatandaşlar bir sonraki aracı bekledi.

 

İstanbul trafiğinde son durum... 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'deki yoğunluk havadan görüntülendiİstanbul'da 4 günlük kısıtlamanın sona ermesinin ardından işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik yoğunluğu oluşturdu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde meydana gelen trafik yoğunluğu havadan böyle görüntülendi.
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