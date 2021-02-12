Son Dakika: Kısıtlamalar ne zaman kaldırılacak? Koronavirüs yasakları ne zaman sona erecek?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle artan vaka sayılarının ardından yeniden hayatımıza giren koronavirüs yasakları Aralık ayından bu yana ülkemizde kesintisiz olarak uygulanmaya devam ediyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının yanı sıra kafe, restoran ve lokantalarda sadece paket servis ve gel-al hizmeti verilebiliyor. Bunun yanı sıra kısıtlama saatlerinde özel araçla şehirler arası seyahat etmekte belli kurallar dahilinde yerine getirilebiliyor. Peki Kısıtlamalar kaldırılacak mı, yasaklar ne zaman sona erecek?

YASAKLAR VE KISITLAMALAR KALDIRILACAK MI?

10 Şubat tarihinde toplanan Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama çalışmaları, mutasyonlu virüs, kısıtlama ve yasakların kaldırılacağı tarih ve yerli aşı çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından vatandaşlar yasaklar ne zaman kaldırılacak, sona erecek sorusuna yanıt aramaya başlamıştı. Bakan Koca henüz kısıtlamaların kaldırılması için henüz daha erken olduğu Bilim Kurulu'nun tavsiyesinin vaka seyirlerinin takip edilmesi yönünde olduğu açıklamasında bulundu

"Bilim Kurulumuzun tavsiyesi vaka seyirlerinin takip edilmesi yönünde. Virüs mutasyona uğramış olsa da virüs aynı virüs, tedbirler aynı, korunma yolları da aynı. Aynı tedbirlere daha dikkatli bir şekilde uymalıyız. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli temennimiz.

Çok yakında daha normal şartlarda yaşayacağız. Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Haftanın dört günü akşam saat 21:00'dan sabah saat 05:00'a kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulamaya devam ediliyor

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Aralık ayından bu yana uygulamaya devam edilen hafta sonu sokağa çıkma yasakları Cuma akşam saat 21:00'dan Pazartesi sabah 05:00'a kadar kesintisiz olarak 81 ilde uygulanmaya devam ediyor.