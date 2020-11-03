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03.11.2020 - 16:25 |

Son dakika... Kızılay'dan İzmir kararı! 10 bin aileye dağıtılacak

Gelen son dakika haberine göre; Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, İzmir'de deprem bölgesinde 10 bin aileye alışveriş kartlarının dağıtılacağını açıkladı.

Son dakika... Kızılay'dan İzmir kararı! 10 bin aileye dağıtılacak

NTV'de açıklamalarda bulunan Kınık şunları söyledi;

En çok çadır ihtiyacı vardı. Bunu kısa sürede karşıladık.

Rıza Bey Apartmanı'ndan görüntülü konuşmayla son anda kurtuldular!İzmir’de meydana gelen deprem sırasında Rıza Bey Apartmanı’nda bulunan diş hekimine gelen iki kardeş, yıkılan binadan son anda çıktı. Olcay ve Neslihan Maşa kardeşler, “Depremin merkez üssü Seferihisar’da oturan kardeşimiz ile görüntülü konuşurken bize deprem olduğunu haber verdi. O sırada Bayraklı’da henüz sallantı yoktu. Depremden 2 saniye ile görüntülü konuşma sayesinde kurtulduk” dedi.
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