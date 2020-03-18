18.03.2020 - 17:22 | | DHA
Son dakika... KKTC Sağlık Bakanı hastaneye kaldırıldı
Gelen son dakika haberine göre, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, corona virüs nedeniyle yapılan Bakanlar Kurulu'nda rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
Son dakika haberine göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bakanlar Kurulu sırasında tansiyonunun düşmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, corona virüs nedeniyle yapılan Bakanlar Kurulu'nda rahatsızlaşan Pilli, hemen Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, Pilli'nin stres ve yorgunluktan hastaneye kaldırıldığı, bir şeyinin olmadığını söyledi. Gözlem altına alınan Pilli'nin sağlık durumun iyi olduğu belirtildi.
Corona virüsten ölen ilk kişi olduğu iddia edilmişti! Gerçek ortaya çıktıSosyal medyada yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle ölen kişi olduğu iddia edilen eczacı İhsan Giray toprağa verildi. Giray’ın yakınları iddiaları yalanladı, cenaze törenine katılanların maske ve eldiven taktığı görüldü. Sosyal medyadaki iddiaları duyan bazı vatandaşların ise Giray’ın eczanesinin önüne gelerek fotoğraf çekmesi dikkat çekti. Sağlık Bakanı Koca, hayatını kaybeden kişinin 89 yaşında olduğunu açıklamıştı.