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13.03.2020 - 11:40 | | DHA

Son dakika... KKTC’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 5’e çıktı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) corona virüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısı 5'e çıktı.

Son dakika... KKTC’de koronavirüs tespit edilenlerin sayısı 5’e çıktı!

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Lefkoşa'da karantina altında tutulan 3 kişi de daha koronavirüs tespit edilmesiyle vaka sayısı 5’e yükseldi. Corona virüs teşhisi koyulan kişilerin 4’ünün Alman turist olduğu, bir kişinin de İngiltere’den dönüş yapan KKTC vatandaşı olduğu bilgisi paylaşıldı.

 

İkinci vakanın son durumunu canlı yayında açıkladıBilim Kurulu üyesi Firdevs Aktaş corona virüs hakkında açıklamalarda bulundu. Aktaş, ikinci vakanın durumunun kontrol altında ve iyi olduğunu açıkladı. Üye Firdevs Aktaş, "Yoğun bakım ihtiyacı olan bir hasta olmadığını biliyoruz." ifadelerini kullandı.
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