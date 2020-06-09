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09.06.2020 - 14:37 | | DHA

Son dakika: KKTC’de turizmcilerden tabutlu şezlonglu eylem

Son dakika haberi... Doğu Akdeniz'in incisi ve turizm cenneti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) turizm işletmecileri hükümete karşı protesto düzenledi. Eylemde "KKTC turizmi" tabut ile temsil edilirken, göstericiler şezlonglarla KKTC Başbakanlık binasına dayandı.

Son dakika: KKTC’de turizmcilerden tabutlu şezlonglu eylem

Corona virüs salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığı şu günlerde karantina ve seyahat yasaklarının kalkmasına rağmen bir çok ülkede turizm sektörü zor günler geçiriyor.turizm cenneti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) hükümet, turizm sektörüne karşı gerekli önlem planı oluşturmadığını gerekçesiyle turizm işletmecileri tarafından protesto edildi. Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB), Başbakanlık önünde eylem yaptı. Eyleme, Otelciler Birliği ile turizm sektörüyle ilgili diğer meslek grupları temsilcileri destek verdi.

Son dakika: KKTC’de turizmcilerden tabutlu şezlonglu eylem

TABUTLAR VE ŞEZLONGLARLA BAŞBAKANLIK BİNASINDA TOPLANDILAR

Eylemciler, ülke turziminin öldüğüne dikkat çekmek için üzerinde "KKTC Turizmi" yazan tabutu cenaze marşı eşliğinde Başbakanlık önüne bıraktı. Başbakanlık binasının önünde toplanan eylemciler, "Biz bu tabuta girmeyi reddediyoruz", "Tekrar turizm" sloganları attı.

Başbakanlık önüne her kabine üyesi için şezlong getiren eylemciler, ülkeye olan uçuşların durdurulmasını protesto etti.

Son dakika: KKTC’de turizmcilerden tabutlu şezlonglu eylem

BAŞBAKAN TATAR: PROTESTOYU DOĞRU BULMUYORUM

KITSAB Başkanı Orhan Tolun eylemcilere hitap ettiği konuşmada, "Ülkeye 1 milyon 100 turist getiren, ekonomiye yüzde 60 katkı sağlayan ve 54 sektöre iş imkanı yaratan bizleri yok sayamazsınız. Bu tsunaminin ilk dalgalarıdır" dedi. KKTC Başbakanı Ersin Tatar da yapılan eylemi doğru bulmadığını açıkladı.

 

Diyarbakır'da 'ikinci dalga' endişesi! Vaka sayısı...Diyarbakır'da son bir haftalık süreçte corona virüs tanısı konulan hasta sayısı 300'ü geçti. İkinci dalga endişesi yaşanan kentteki iki pandemi hastanesindeki bire düşürülen klinik sayısı 5'e çıkarıldı. Yatak kapasitelerinin dolduğu hastanelerde yeni tanı konulanlar, evlerinde izole ediliyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, "Diyarbakır'da artan corona virüs vaka sayılarına baktığımızda ikinci dalgaya yakın bir durum söz konusu şu an için. Bu hızla devam edersek Diyarbakır ikinci dalgayı da aşacak gibi görünüyor. Nerdeyse vaka sayılarına yetişemez duruma geldik" dedi.
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