Son dakika... Kobani olayları soruşturması! 7 HDP'li vekil için fezleke

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kobani olayları soruşturması kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen 82 şüpheliden 20'sinin yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, firari olan şüphelilerin bir kısmının PKK/KCK terör örgütünün dağ kadrosunda yer aldığı, bir kısmının da yurt dışında olduğunun tespit edildiği belirtilerek, "Bu şüpheliler yönünden Cumhuriyet Başsavcılığımızca tutuklamaya yönelik yakalama emri çıkarılması talebinde bulunulacaktır. Yurt içinde olduğu anlaşılan bir şüphelinin de yakalanması çalışmalarına devam edilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olan ve hâlen Halkların Demokratik Partisi milletvekili oldukları anlaşılan 7 kişi hakkında, Anayasa'nın 83'üncü maddesi gereğince aynı soruşturma kapsamında milletvekili dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlenecektir. Ayrıca olay tarihlerinde Halkların Demokratik Partisi MYK üyesi olup da hâlen başka suçlardan tutuklu/hükümlü olarak kapalı ceza infaz kurumunda bulunan 4 şüpheli hakkında da soruşturma işlemlerine devam edilmektedir" ifadelerine yer verilidi.



VEKİLLERİN İSİMLERİ BELLİ OLDU

Kobani soruşturma kapsamında hakkında fezleke düzenlenecek 7 HDP milletvekilinin isimleri belli oldu.

Alınan bilgiye göre olay tarihinde MYK üyesi olan milletvekilleri şöyle:

"Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Siirt Milletvekili Meral Danış Beştaş, İstanbul Milletvekilleri Pervin Buldan, Hüda Kaya ve Hakkı Saruhan Oluç ile Van Milletvekili Sezai Temelli ve İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay."

Buldan HDP Eş Genel Başkanı, Beştaş ve Oluç da Grup Başkanvekili olarak görev yapıyor.



SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER



Terörle mücadele ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Ankara'ya getirilmeye başlandı.

Terörle mücadele ekipleri refakatında getirilen şüphelilerden bir kısmı Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.