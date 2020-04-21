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21.04.2020 - 11:26 | | DHA

Son dakika! Kocaeli'de 17 daireli site karantinaya alındı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde corona virüs testi pozitif çıkan bir kişinin akrabalarıyla birlikte yaşadığı 17 daireli site karantina altına alındı.

Son dakika! Kocaeli'de 17 daireli site karantinaya alındı

Başiskele Yaylacık Mahallesi Mevlevi Sokak üzerinde bulunan akraba olan ailelerin yaşadığı 17 daireli site, burada yaşayan 1 kişinin corona virüs testinin pozitif çıkması sonucu karantina altına alındı.

Site sakinlerinin evlerinden çıkmaları yasaklanırken, bekçilerin kontrolleri sağladığı sitenin giriş kapısına Başiskele Kaymakamlığı'nca, "Bu bina 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince, 14 gün süreyle karantinaya alınmıştır" yazısı asıldı.

Bakan Albayrak açıkladı! Tarihi bir hamle...Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesine ilişkin, "Tarihi bir istihdam hamlesi." ifadesini kullandı.
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