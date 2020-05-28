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28.05.2020 - 14:55 | | DHA

Son dakika... Kocaeli'de hatalı sollama yüzünden ölümden dönüyorlardı!

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, hatalı sollamanın yapıldığı otomobile çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı hafif ticari araca başka hafif ticari araç arkadan çarptı. Kazada yaralanan Gökhan D., hastanede tedaviye alındı.

Son dakika... Kocaeli'de hatalı sollama yüzünden ölümden dönüyorlardı!

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolunun Yeni Yalı Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Gökhan D. yönetimindeki 41 MB 004 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobile çarpmamak için manevra yapan Bekir T.'nin kullandığı 41 DT 940 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Kazada iki araç da hasar görürken, sürücülerden Gökhan D. yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık ekibi, Gökhan D.’yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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