13.01.2021 - 15:19 | | DHA
Son dakika... Kocaeli'de toprağa gömülen kişi kabus dolu anlar yaşadı
Gelen son dakika haberine göre; Kocaeli'de kamyondan dökülen toprağın altında kalan Kerem Kapçak isimli vatandaş korku dolu anlar yaşadı. Durumu fark eden arkadaşları Kapçak'ı elleriyle kazarak kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde Yavuz Sultan Selim Mahallesi İlimtepe Yolu Caddesi Kurudere mevkiindeki hafriyat döküm sahasında meydana geldi. Bölgede hurda demir toplayan Kerem Kapçak (55), hafriyat boşaltmak için geri geri yaklaşan kamyonun arkasında bekledi.
Bu sırada kamyonun kasasındaki toprak Kapçak'ın üzerine döküldü. Durumu 112 Acile haber veren arkadaşları, toprağı elleriyle kazarak Kapçak'ı kurtardı. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı Kerem Kapçak, ambulans ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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