Son dakika... Kocaeli’de yılan paniği! İtfaiye ekipleri evin deposuna giren yılanı çıkarttı

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mollafenari Mahallesi 4443. Sokak'ta meydana geldi. Evin malzeme deposunun içerisine giren yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yılanın yerini dedektör ile tespit etmesinin ardından yakaladı. Ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkartılan yılan kırsal alanda serbest bırakıldı.
Vatandaşlar deniz ve güneşin keyfini çıkardıAntalya'daki sahiller, corona virüs sürecine ilişkin son kararlar sonrasında çocuklar ve 65 yaş üstü vatandaşlarla doldu. Corona tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündeki vatandaşlar dışarıya çıkma kısıtlamasının esnetilmesinin ardından torunlarıyla sahillerde bir araya geldi. Bodrum ilçesinde vatandaşlar, plajlarda sosyal mesafe kuralına uyarak denizin ve güneşin keyfini çıkardı.